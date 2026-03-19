Il criminologo Maritato ha rilanciato l’appello della famiglia di Donato Monopoli, vittima di una brutale aggressione. La famiglia chiede giustizia e verità in seguito all’episodio. La vicenda è al centro di un procedimento legale, mentre il caso è stato portato all’attenzione pubblica attraverso il coinvolgimento di esperti del settore. La richiesta di chiarezza si unisce alle testimonianze raccolte nel corso delle indagini.

Vittima di una brutale aggressione, Donato Monopoli: la famiglia chiede giustizia e verità, il criminologo Maritato rilancia il loro appello. “Le parole dei genitori di Donato Monopoli non sono soltanto una testimonianza di dolore: sono un atto di dignità, un grido composto ma fermo che attraversa il tempo e interroga le coscienze. Come criminologo della famiglia, sento il dovere – prima ancora che professionale, umano – di raccogliere questo appello e rilanciarlo con forza. Non siamo di fronte a una semplice vicenda giudiziaria. Siamo di fronte a una ferita aperta, a un banco di prova per il senso stesso di giustizia e per il valore che attribuiamo alla vita umana “. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Caso Monopoli, appello di Maritato (Criminologo della famiglia): “Giustizia per Donato”

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