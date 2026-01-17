Morte Commisso minuto di silenzio deciso dalla FIGC per tutte le gare del weekend | così verrà ricordato il presidente della Fiorentina

La FIGC ha deciso di osservare un minuto di silenzio in tutte le gare del weekend per ricordare la scomparsa di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina. Questo gesto simbolico evidenzia il rispetto e la vicinanza dell’intero calcio italiano alla famiglia Commisso e alla comunità viola, in un momento di dolore condiviso.

Il calcio italiano si stringe nel dolore e nel rispetto. In seguito alla tragica notizia della scomparsa di Rocco Commisso, avvenuta nella notte negli Stati Uniti all'età di 76 anni, la FIGC ha deciso di onorare la memoria del Presidente della Fiorentina con un gesto solenne e condiviso da tutto il movimento. Attraverso una nota ufficiale, la Federcalcio ha disposto che venga osservato un minuto di raccoglimento prima dell'inizio di tutte le gare in programma nel fine settimana. Il provvedimento riguarda tutte le competizioni organizzate dalle Leghe professionistiche (Serie A, Serie B, Serie C) e dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica, includendo ovviamente anche i posticipi previsti per i giorni successivi.

