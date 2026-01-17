Morte Commisso la FIGC dispone il minuto di silenzio in tutte le partite del weekend | verrà ricordato così il presidente della Fiorentina

La FIGC ha deciso di osservare un minuto di silenzio in tutte le partite del weekend in memoria di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina. La scelta sottolinea il rispetto e la riconoscenza verso l’imprenditore e il suo contributo al calcio italiano, tra cui la realizzazione del Viola Park. Un gesto semplice per ricordare una figura significativa nel mondo sportivo e imprenditoriale, e per onorare la sua memoria.

Morte Commisso: la FIGC dispone il raccoglimento in tutte le gare del weekend, Gravina ricorda l'imprenditore e la sua eredità chiamata Viola Park. Il calcio italiano china la testa in segno di lutto e rispetto profondo per una perdita che colpisce al cuore il movimento. In seguito alla tragica notizia della scomparsa di Rocco Commisso, avvenuta nella notte negli Stati Uniti all'età di 76 anni, la governance del pallone nazionale ha deciso di fermarsi per un doveroso e solenne omaggio. La FIGC, attraverso una nota ufficiale diramata pochi istanti fa, ha disposto imperativamente che venga osservato un minuto di raccoglimento prima del fischio d'inizio di tutte le gare in programma in questo fine settimana.

