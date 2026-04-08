Morte di Sara Piffer due anni all’autista che l’ha investita

Un autista è stato condannato a due anni di reclusione e alla sospensione della patente per quattro anni in seguito all’incidente in cui ha perso la vita una ragazza di 14 anni. La sentenza è arrivata dopo che l’uomo è stato ritenuto responsabile di omicidio stradale, con la patente sospesa per un periodo di quattro anni. La vicenda riguarda un evento accaduto nel centro urbano, coinvolgendo il veicolo dell’autista e la giovane vittima.

Patente sospesa per quattro anni e due anni di reclusione per il reato di omicidio stradale, con sospensione condizionale. Si è concluso così il procedimento per la morte di Sara Piffer, la giovane ciclista trentina che il 24 gennaio 2025 perse la vita a soli 19 anni in un tragico incidente. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Morte di Sara Piffer, a un anno dalla tragedia: “La sicurezza resta una promessa”Sono passati dodici mesi dalla scomparsa di Sara Piffer – la giovane ciclista trentina morta investita da un'automobile sulla Piana Rotaliana – e... Investita da due auto, poi la morte: sequestrati i cellulari degli indagatiLa procura di Nocera Inferiore ha nominato anche un consulente, che dovrà ricostruire la dinamica del delitto che ha portato alla morte di una... Temi più discussi: Morte di Sara Piffer, l’investitore patteggia due anni: sospesa la patente al 72enne. E la famiglia sceglie il perdono; Per la morte di Sara Piffer 2 anni al conducente dell’auto; Morte Sara Piffer, l’investitore patteggia 2 anni; Venerdì santo, la Colletta per la Terra Santa segno concreto di vicinanza ai cristiani. Patton nei testi della Via Crucis: Cristo annulla il male con l’amore. Risponderà a Dio chi abusa del potere. Sara Piffer, concluso il processo per il suo omicidio: 2 anni di pena, con la condizionale, per il 72enne che la investì con l’automobileSi è concluso il processo per la morte di Sara Piffer, avvenuta il 24 ... msn.com Patteggia due anni il pensionato che investì e uccise Sara Piffer(ANSA) - TRENTO, 08 APR - Ha patteggiato due anni per omicidio stradale, con pena sospesa, il pensionato di 72 anni che il 24 gennaio 2025 investì ... notizie.tiscali.it Morte a Pietracatella: Antonella Di Ielsi e la figlia Sara avvelenate con la Ricina Dopo gli iniziali sospetti di intossicazione alimentare indagati cinque medici dell'ospedale Cardarelli di #Campobasso. Ora la Procura di #Larino indaga per duplice omicidio pre - facebook.com facebook Morte di Sara e Antonella, l’inchiesta passa alla Procura di Larino x.com