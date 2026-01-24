A un anno dalla tragica scomparsa di Sara Piffer, la giovane ciclista trentina, si ricorda l’importanza della sicurezza sulle strade. La perdita di Sara rappresenta un monito per rafforzare l’attenzione e l’impegno nella prevenzione degli incidenti. Ricordare questa tragedia invita a riflettere sull’efficacia delle misure di sicurezza e sulla necessità di continui miglioramenti per tutelare tutti gli utenti della strada.

Sono passati dodici mesi dalla scomparsa di Sara Piffer – la giovane ciclista trentina morta investita da un'automobile sulla Piana Rotaliana – e oggi, 24 gennaio 2026, ricorre il suo primo anniversario di morte. Un dramma, questo, avvenuto a pochi mesi di distanza da un altro incidente dalle.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Leggi anche: La promessa del ciclismo Sara Piffer, 19 anni, investita e uccisa mentre si allenava: 70enne rinviato a giudizio

Leggi anche: Un anno dalla tragedia del Gran Sasso, il sindaco Sacchetti: "Accertare se la morte di Luca e Cristian poteva essere evitata"

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: In memoria di Sara Piffer, a un anno dalla morte, inaugurazione a Palù Giovo della Via Crucis e della Via Lucis; Morte di Sara Piffer, a un anno dalla tragedia: La sicurezza resta una promessa; Un anno fa la morte di Sara Piffer. Beber: La sicurezza resta una promessa; Dalla morte di Matteo Lorenzi a quella di Sara Piffer, la sicurezza per i ciclisti rimane una promessa. In Trentino 5 morti in un anno, Beber: Manca una vera strategia.

Un anno dalla morte di Sara Piffer. Il papà: Quando guidiamo abbiamo un'arma tra le maniC'è un cielo basso e piove sulla Rotaliana. Un grande cuore, dipinto sull'asfalto. Il silenzio è rotto dal passare veloce delle macchine. Il luogo dove Sara Piffer, giovane ciclista agonista, ha perso ... rainews.it

Un anno fa la morte di Sara Piffer. Beber: La sicurezza resta una promessaPer il presidente di Federciclismo Trentino serve fare di più. Il 24 gennaio alle 18 la cerimonia in ricordo di Sara a Palù di Giovo ... rainews.it

Un anno fa la tragica morte di Sara Piffer. Domani la Messa per ricordarla a Palù di Giovo. Ma per la sicurezza, dice Federciclismo, non si fa ancora abbastanza. - facebook.com facebook