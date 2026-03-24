Investita da due auto poi la morte | sequestrati i cellulari degli indagati

La procura di Nocera Inferiore ha nominato anche un consulente, che dovrà ricostruire la dinamica del delitto che ha portato alla morte di una docente di Angri Travolta e investita da due auto, prima di morire. Sequestrati i telefoni dei due indagati per la morte di Emiliana Natale, la docente di 45 anni di Angri rimasta uccisa lungo via Nazionale, la settimana scorsa, a causa di un incidente mortale. La procura di Nocera Inferiore, che indaga per omicidio stradale, ha conferito incarico per l'autopsia nella giornata di ieri, così come un secondo a un ingegnere meccanico, che avrà il compito di ricostruire la dinamica del sinistro. La donna, dopo essere stata soccorsa e trasferita all'ospedale di Nocera, era deceduta al Cardarelli di Napoli. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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