Neo asportato sul tavolo da cucina | il medico dovrà risarcire la famiglia

Un neo asportato sul tavolo di casa ha portato a conseguenze legali: il medico coinvolto è stato condannato a risarcire i familiari di Roberta Repetto, deceduta a causa di metastasi tumoraliche. Dopo l’assoluzione nel processo di secondo grado, si apre ora una nuova fase di riconoscimento di responsabilità civile. Questa vicenda evidenzia l’importanza di affidarsi a strutture sanitarie adeguate e di valutare attentamente le procedure di rimozione dei neo.

Oneda è stato assolto "perché il fatto non sussiste" nel processo bis d’appello. Ora la Cassazione ha parzialmente ribaltato la sentenza Nessuna conseguenza penale per l’ex dirigente medico dell’ospedale di Manerbio, ma risarcimento del danno in sede civile. Così ha deciso la Corte di Cassazione martedì 20 gennaio. Oneda era stato condannato in primo grado a 3 anni e 4 mesi, poi ridotti a un anno e 4 mesi in appello. La Cassazione aveva però annullato la prima sentenza, disponendo un nuovo processo, celebrato a Milano e conclusosi lo scorso aprile con l’assoluzione del medico dal reato di omicidio colposo perché “il fatto non sussiste”.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

