Morì dopo l’intervento | un chirurgo dell’ospedale Sant’Orsola a processo

Un chirurgo dell’ospedale Sant’Orsola è stato messo sotto processo dopo il decesso di un paziente avvenuto a seguito di un intervento alla colecisti. La vittima, dopo essere stata dimessa, è tornata in ospedale con dolori intensi, ma non è stata diagnosticata un’emorragia o altre complicanze che, successivamente, hanno contribuito alla sua morte. L’episodio solleva questioni sulla gestione clinica e sui controlli post-operatori.

Bologna, 8 aprile 2026 – Dopo un intervento alla colecisti tornò in ospedale per dolori allarmanti, ma venne dimessa senza che venisse diagnosticata un’emorragia che, insieme ad altre complicanze, né causò la morte. Così alcuni sanitari finirono sotto inchiesta. Malori sospetti tra gli operatori del 118, chiesta condanna di 2 anni per Claudio Tacconi Un medico a processo per la morte di Annalia Scarafile. Oggi, durante l’udienza preliminare, 3 medici sono stati assolti durante il rito abbreviato, per altri 2 è stato disposto il non luogo a procedere e un ultimo è invece stato rinviato a giudizio. E’ il primo punto fermo nella vicenda del decesso di Annalia Scarafile, deceduta il 19 maggio del 2023, a 36 anni, dopo un intervento di colecistectomia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Morì dopo l’intervento: un chirurgo dell’ospedale Sant’Orsola a processo Realtà aumentata in sala operatoria: la prima volta dell’ospedale Sant’Orsola nel maxillo-faccialeBologna, 4 febbraio 2026 – La chirurgia maxillo-facciale entra ufficialmente in una nuova era tecnologica. Paziente 29enne morì dopo un intervento, l'ospedale Garibaldi di Catania condannato a pagare due milioniIl giudice del tribunale di Catania ha condannato l’Azienda ospedaliera Garibaldi al pagamento di circa 2 milioni di euro in favore dei sei familiari... Si parla di: Circa 300 mila euro per togliere le buche da Sassari, ma i rattoppi recenti sono saltati dopo pochi giorni; San Giovanni Rotondo, Venerdì Santo tra preghiera e silenzio. Trovato in strada, morì dopo il comaAssolto il medico che visitò al Sant'Orsola un paziente ubriaco, che poi morì quasi in strada. Secondo il giudice N.T. non ha commesso il fatto, mentre il pubblico ministero aveva chiesto per lui la ... bologna.repubblica.it