Realtà aumentata in sala operatoria | la prima volta dell’ospedale Sant’Orsola nel maxillo-facciale

A Bologna, l’ospedale Sant’Orsola ha eseguito per la prima volta un intervento di chirurgia maxillo-facciale utilizzando la realtà aumentata. L’équipe ha guidato l’operazione inserendo questa tecnologia all’interno delle sale operatorie, aprendo la strada a procedure più precise e meno invasive. La novità segna un passo avanti importante per la medicina locale, che ora guarda con attenzione a come questa innovazione può migliorare i risultati e ridurre i rischi per i pazienti.

Bologna, 4 febbraio 2026 – La chirurgia maxillo-facciale entra ufficialmente in una nuova era tecnologica. All' Irccs Policlinico di Sant'Orsola è iniziata la prima sperimentazione clinica che prevede l'utilizzo della realtà aumentata direttamente in sala operatoria, con i chirurghi che operano indossando visori capaci di sovrapporre immagini tridimensionali al campo operatorio reale. Un passo in avanti decisivo verso una chirurgia sempre più precisa, personalizzata e orientata alla tutela funzionale ed estetica dei pazienti. Medici di famiglia, i punti dell'accordo con la Regione: cosa cambia per i pazienti A cosa servono i visori per la realtà aumentata in sala operatoria.

