Paziente 29enne morì dopo un intervento l' ospedale Garibaldi di Catania condannato a pagare due milioni

Il tribunale di Catania ha condannato l’Ospedale Garibaldi a pagare circa 2 milioni di euro ai familiari di un uomo di 29 anni deceduto nel 2016 dopo un intervento chirurgico di routine. La decisione si basa sulla valutazione di responsabilità legale dell’ospedale riguardo al decesso del paziente, avvenuto in circostanze che hanno evidenziato possibili negligenze durante l’intervento.

Il giudice del tribunale di Catania ha condannato l’Azienda ospedaliera Garibaldi al pagamento di circa 2 milioni di euro in favore dei sei familiari di un giovane di 29 anni deceduto il 28 gennaio 2016 dopo un intervento chirurgico di routine. Il paziente venne ricoverato d’urgenza nell’ospedale Garibaldi con diagnosi di appendicite acuta con peritonite. L’intervento chirurgico venne eseguito senza apparenti complicazioni - dicono i legali dei familiari della vittima Rossella Danile e Raimondo Cammalleri - ma nelle ore successive, al giovane che aveva forti dolori post-operatori venne somministrata mezza fiala di Toradol per via endovenosa. 🔗 Leggi su Feedpress.me

