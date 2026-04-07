Crisi aerei | Morgan Stanley taglia i colossi del volo europeo

Morgan Stanley ha ridotto le previsioni di profitto di diversi grandi vettori aerei europei, tra cui Lufthansa, IAG e Air France-KLM. La revisione si basa su un contesto economico caratterizzato da incertezze e fluttuazioni di mercato, che hanno influito sulle aspettative di crescita delle compagnie. La decisione si è resa necessaria in seguito alle analisi delle performance finanziarie e alle previsioni di andamento del settore nei prossimi mesi.

Morgan Stanley ha rivisto al ribasso le prospettive finanziarie di diversi colossi del trasporto aereo europeo, penalizzando Lufthansa, IAG e Air France-KLM a causa di un contesto economico instabile. Il broker ha modificato il giudizio su Lufthansa, portandolo a Equal-weight dal precedente Over-weight. Parallelamente, la stima del valore del titolo è scesa a 7,50 euro rispetto ai precedenti 9,40 euro. Anche gli altri operatori vedono ridursi i propri obiettivi di prezzo. Per IAG la cifra è stata fissata a 5,10 euro, mentre prima era di 5,60 euro, sebbene il rating resti Over-weight. Air France-KLM subisce una correzione più marcata, con un obiettivo che passa da 11,70 euro a 9,60 euro, mantenendo l’indicazione Equal-weight. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crisi aerei: Morgan Stanley taglia i colossi del volo europeo Carburante per aerei e crisi del cherosene, conviene prenotare il volo per l'estate? I consigli salva-vacanzeLa guerra in Medio Oriente e il blocco del traffico delle petroliere nello Stretto di Hormuz impattano sui piani per l’estate dei tanti che si... Goldman Sachs, Morgan Stanley e BlackRock: i numeri delle grandi banche d’affariTutti in crescita e oltre le attese i risultati delle grandi banche d’affari USA, che si presentano all’appuntamento con i contro del 2025 con numeri... Temi più discussi: Air France sotto la lente con l'offerta per una quota di Tap, ma pesa la crisi in Medio Oriente; Five9 alla conferenza Morgan Stanley: strategia di crescita basata sull’AI; Morgan Stanley declassa Lufthansa per i costi del carburante; Morgan Stanley declassa Neste per rischio politico dopo un rally del 40%. Morgan Stanley declassa Lufthansa, IAG, Air france-KLMMorgan Stanley declassa Lufthansa, IAG, Air france-KLM alcune compagnie aeree Le compagnie aree stanno vivendo un periodo di pressione con i prezzi ... travelquotidiano.com Morgan Stanley taglia le stime sulle compagnie aeree USA per i costi del carburanteInvesting.com - Morgan Stanley ha dichiarato lunedì di aver tagliato le stime su tutta la linea nel settore delle compagnie aeree statunitensi a causa dell’impatto previsto dall’impennata dei prezzi ... it.investing.com L’agenzia MSCI (Morgan Stanley Capital International) riclassificherà il mercato azionario greco come mercato sviluppato, una modifica che entrerà in vigore a maggio 2027. facebook.com/PuntoGrecia.gr… x.com L’agenzia MSCI (Morgan Stanley Capital International) riclassificherà il mercato azionario greco come mercato sviluppato, una modifica che entrerà in vigore a maggio 2027. L’upgrade del mercato azionario da parte dell’MSCI implica sostanzialmente anche - facebook.com facebook