viola un altro sabato ora ritocca al como vanoli aspetta rugani

Oggi il Como torna in campo con una seduta di scarico al Viola Park. La settimana di Daniele Rugani inizia ufficialmente, mentre la squadra si prepara a riprendere gli allenamenti. Rimane da capire se Rugani sarà già in condizione di scendere in campo nelle prossime partite.

Quella che avrà inizio oggi, con la seduta di scarico prevista nel pomeriggio al Viola Park, sarà la settimana di Daniele Rugani. L’ultimo acquisto della Fiorentina, l’uomo che - nei piani della società - sarà chiamato ad alzare il livello di una difesa rivoluzionata ma ancora fin troppo perforata, non ha mai avuto modo di lavorare in gruppo dopo il suo trasferimento a Firenze e dunque la speranza di Paolo Vanoli e del suo staff è che il classe ’94, a partire da oggi, possa gradualmente riprendere ad allenarsi assieme alla squadra. Nel mirino c’è già la delicata partita contro il Como di sabato prossimo, dove tanto il tecnico quanto il giocatore sperano di poter dare il via ad una nuova pagina viola foriera di soddisfazioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

