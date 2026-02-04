Il Decameron tra donne e amore | Boccaccio all’Accademia Valdarnese del Poggio

Febbraio all’Accademia Valdarnese del Poggio di Montevarchi si apre con una mostra dedicata a Giovanni Boccaccio e al suo Decameron. L’evento riunisce appassionati e studiosi, che si confrontano sui temi dell’amore e delle donne presenti nell’opera. La manifestazione vuole celebrare il legame tra letteratura e cultura locale, portando in primo piano uno dei pilastri della letteratura italiana.

Arezzo, 04 febbraio 2026 – Il mese di febbraio si apre all'Accademia Valdarnese del Poggio di Montevarchi nel segno di Giovanni Boccaccio e del suo capolavoro, il Decameron, una delle opere fondative della letteratura italiana ed europea. Venerdì 6 febbraio, alle ore 17.30, nella Sala Grande, è in programma una conferenza affidata a Giovanna Frosini, docente dell'Università per Stranieri di Siena e membro dell'Ente Nazionale Giovanni Boccaccio, dedicata al tema delle donne e dell'amore nella visione boccacciana. Composto nella seconda metà del Trecento e ambientato sullo sfondo della peste del 1348, il Decameron raccoglie cento novelle narrate nell'arco di dieci giornate da un gruppo di sette donne e tre uomini rifugiatisi fuori Firenze.

