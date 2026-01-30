Punto nascita di Montevarchi | dossier della Regione per dimostrare che è lontano da Arezzo

La Regione Toscana ha preparato un dossier dettagliato per dimostrare che il punto nascita di Montevarchi dista troppo dall’ospedale di San Donato ad Arezzo. Nel documento, si analizzano i tempi di percorrenza e si cerca di giustificare eventuali criticità. La questione è al centro di un nuovo acceso dibattito tra le parti coinvolte.

La Regione Toscana ha predisposto un approfondito dossier infrastrutturale sui tempi di percorrenza dal punto nascita dal Valdarno all’ospedale di San Donato ad Arezzo. Il documento sarà trasmesso alla Asl Toscana Sud Est che potrà poi inoltrarlo al Ministero della salute, come ulteriore contributo a supporto della lettera ufficiale del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che il 21 gennaio scorso ha chiesto al Ministero la revisione del parere negativo obbligatorio espresso dal Comitato Nazionale Percorso Nascita sulla chiusura del punto nascita dell’Ospedale della Gruccia. L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Il punto nascita dell’ospedale di Santa Maria alla Gruccia, a Montevarchi, rischia di chiudere.

La Regione Toscana ha nuovamente richiesto l'apertura in deroga del punto nascita di Montevarchi, situato nell’ospedale della Gruccia.

