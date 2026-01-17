Il Comune di Montecorvino Rovella, in collaborazione con Sarim, presenta una nuova fase del servizio di raccolta rifiuti, con l’obiettivo di migliorare la qualità della differenziata, ridurre i rifiuti indifferenziati e ottimizzare la gestione complessiva del ciclo dei rifiuti. La presentazione si terrà martedì, segnando un passo importante verso una gestione più sostenibile e responsabile del servizio di igiene urbana.

Il Comune di Montecorvino Rovella, in collaborazione con Sarim, avvia una nuova fase del servizio di igiene urbana, orientata al miglioramento della qualità della raccolta differenziata, alla riduzione dei rifiuti indifferenziati e a una gestione più efficiente e sostenibile del ciclo dei rifiuti. Il nuovo assetto del servizio sarà presentato nel corso della conferenza stampa in programma martedì 20 gennaio, alle ore 11.00, presso la Sala Giunta della sede comunale. All’incontro interverranno: Martino D’Onofrio, Sindaco di Montecorvino Rovella; Corrado Volpicelli, Vicesindaco con delega all’Ambiente; Loredana Bardascino, Cda Sarim. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Montecorvino Rovella, nuova fase per la raccolta rifiuti: martedì la presentazione.

