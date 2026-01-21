montecitorio question time con i ministri bernini e foti

Oggi, 21 gennaio, alle ore 15, si terrà un question time in Aula a Montecitorio, trasmesso in diretta dalla Rai. Durante l’evento, i ministri Anna Maria Bernini e Foti risponderanno alle interrogazioni dei parlamentari. L’appuntamento rappresenta un momento importante di confronto istituzionale, nel rispetto delle procedure democratiche e della trasparenza dell’attività parlamentare.

Anna Maria Bernini ROMA – Si svolgerà oggi, 21 gennaio, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. La ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, risponderà a interrogazioni sulle iniziative volte a favorire la frequenza di corsi di studio presso le università italiane da parte degli studenti iraniani (Bicchielli – FI-PPE); sulle iniziative normative volte a modificare la riforma dell’accesso ai corsi di laurea a numero programmato, con particolare riferimento al cosiddetto semestre filtro (Manzi – PD-IDP); sulle iniziative in merito al finanziamento del sistema universitario italiano in rapporto a quello dei principali Paesi dell’Unione europea, anche con riguardo all’introduzione di un meccanismo strutturale di compensazione degli aumenti dei costi stipendiali (Gadda – IV-C-RE). 🔗 Leggi su Lopinionista.it

