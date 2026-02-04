montecitorio question time con la ministra bernini

Oggi alle 15 si terrà il question time in Aula a Montecitorio, trasmesso in diretta dalla Rai. La ministra Anna Maria Bernini risponderà alle domande dei parlamentari. L’evento si svolge nel cuore del Parlamento italiano e sarà visibile in televisione.

Anna Maria Bernini ROMA – Si svolgerà oggi, 4 febbraio, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. La ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, risponderà a interrogazioni sulle iniziative per rafforzare l’attrattività del sistema universitario e della ricerca e per promuovere percorsi di carriera dei ricercatori universitari fondati sul merito e sulla qualità scientifica (Tassinari – FI-PPE); sulle iniziative volte a garantire la continuità delle attività di ricerca, con particolare riferimento ai progetti finanziati dal Pnrr, anche al fine di valorizzare le professionalità e le competenze acquisite dal personale delle università e degli enti di ricerca (Grippo – AZ-PER-RE); sul livello di avanzamento degli interventi previsti dal Pnrr in materia di alloggi universitari (Bignami – FDI); sulle iniziative normative in materia di università telematiche, al fine di assicurare lo svolgimento degli esami in presenza (Piccolotti – AVS). 🔗 Leggi su Lopinionista.it

