Montecarlo oggi Sinner-Humbert al secondo turno – Il match in diretta

Oggi si gioca il secondo turno del torneo ATP di Montecarlo, con il debutto di Jannik Sinner. Il tennista italiano affronta il suo avversario in una partita che si svolge sul campo principale della manifestazione. La sfida si svolge nel pomeriggio e viene trasmessa in diretta. È il primo impegno ufficiale di Sinner in questa competizione, che si svolge sul prestigioso circuito Masters 1000.

(Adnkronos) – Jannik Sinner debutta all'Atp Masters 1000 di Montecarlo oggi, martedì 7 aprile 2026. L'azzurro, numero 2 del mondo, nel match del secondo turno affronta il francese Hugo Humbert, 27 anni e numero 34 del ranking, che al primo turno ha vinto il derby con il connazionale Moise Kouame per 6-3, 7-5. Sinner, all'esordio. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Montecarlo, Sinner al debutto: in campo con Humbert al secondo turnoMontecarlo, 7 aprile 2026 – Jannik Sinner debutta all’Atp Masters 1000 di Montecarlo oggi, martedì 7 aprile 2026.

Sinner oggi debutta a Montecarlo, sfida con Humbert: orario e come vedere match in tv(Adnkronos) – Jannik Sinner debutta all'Atp Masters 1000 di Montecarlo oggi, martedì 7 aprile 2026.

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Diretta Live Sinner-Humbert 2° turno Montecarlo: Jannik in missione sul rosso per tornare numero uno al mondoSedicesimi di finale – Court Rainier III – Live dalle ore 12.30 Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp ... sport.virgilio.it

Sinner-Humbert diretta Masters 1000 di Montecarlo: segui l'esordio di Jannik LIVE - facebook.com facebook

Inizia una giornata pazzesca a Monte-Carlo! Sul Court Rainier III Matteo Berrettini sfida Roberto Bautista Agut (a seguire ci sarà Jannik Sinner opposto a Ugo Humbert), mentre sul Court EA de Massy Luciano Darderi affronta Hubert Hurkacz. x.com