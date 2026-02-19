Delray Beach | Kecmanovic difende il titolo Bellucci eliminato in due set Cobolli in attesa al secondo turno

Miomir Kecmanovic ha confermato il suo titolo al Delray Beach Open 2026, vincendo contro Mattia Bellucci in due set. La partita si è conclusa con un punteggio di 6-1, 6-4, dimostrando grande solidità in campo. Bellucci, invece, è stato eliminato dopo aver lottato nel secondo set, ma senza riuscire a invertire la tendenza. Nel frattempo, Cobolli aspetta il suo avversario al secondo turno, pronto a sfidare chiusura di un primo turno che ha visto anche altre sorprese.

Delray Beach: Kecmanovic supera Bellucci, Cobolli attende al secondo turno. Il serbo Miomir Kecmanovic ha iniziato con successo la sua difesa del titolo al Delray Beach Open 2026, battendo l’italiano Mattia Bellucci in due set, 6-1, 6-4. La partita, disputata in Florida, segna l’eliminazione dell’azzurro e proietta Kecmanovic verso la possibile riconferma nel torneo, mentre l’attenzione si sposta ora su Flavio Cobolli, atteso al secondo turno. Kecmanovic domina, Bellucci fatica. Miomir Kecmanovic, numero 83 del ranking ATP, ha dimostrato fin dalle prime battute la sua solidità e determinazione, imponendo il suo ritmo di gioco e mettendo in difficoltà Mattia Bellucci.🔗 Leggi su Ameve.eu

ATP Delray Beach 2026, Mattia Bellucci subito sconfitto dal serbo KecmanovicMattia Bellucci ha perso il suo primo match all’ATP di Delray Beach 2026, a causa della brillante prestazione di Miomir Kecmanovic.

Tabellone ATP Delray Beach 2026: Cobolli e Bellucci ci riprovano, torna in campo RuudIl tabellone ATP di Delray Beach è stato pubblicato, e Cobolli e Bellucci cercano di rifarsi dopo le recenti sconfitte, mentre Ruud torna in campo per tentare di qualificarsi agli scontri decisivi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.