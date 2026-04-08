A Montecarlo, sul campo di terra rossa, Matteo Berrettini ha battuto Daniil Medvedev in 51 minuti di gioco. Il tennista italiano ha vinto il primo set con un punteggio di 6-0, noto come

È successo di tutto sula terra rossa di Montecarlo, dove un incredibile Berrettini, in appena 51 minuti di gioco, ha travolto il numero 10 del mondo Daniil Medvedev rifilandogli quello che in gergo è chiamato "bagels". Un doppio 6-0 al numero 10 del mondo, con cui l'azzurro strappa il biglietto per i quarti in cui affronterà il vincente del match tra il brasiliano Fonseca e il francese Ronderknech. Impotente sotto i colpi di The Hammer - il martello, il russo Medvedev non l'ha presa bene e in un momento di frustrazione ha distrutto la racchetta sul Court Ranier III. Giornata da dimenticare, mentre veniva poi dai fischi dei tanti spettatori presenti arrivati a Montecarlo per godersi una giornata di grande tennis. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Montecarlo, Berrettini martella Medvedev e passa agli ottavi

Berrettini/Vavassori agli ottavi a Montecarlo. Ora due specialisti del doppio…Per Matteo Berrettini e Andrea Vavassori la terza occasione assieme si apre con almeno una partita vinta.

ATP Montecarlo 2026, Sinner e Alcaraz con facilità. Agli ottavi anche Bublik e De Minaur. Berrettini non faticaLa terza giornata del Masters 1000 di Montecarlo è quella dell’esordio di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

Temi più discussi: Montecarlo, Berrettini martella Bautista-Agut che si ritira dopo 4 game: ora supersfida con Medvedev. Darderi subito out; Montecarlo, Berrettini vuol infrangere il tabù Medvedev: Me la gioco, ma sarà dura. Cobolli, insidia Blockx; Perché Matteo Berrettini è uscito virtualmente fuori dalla top100 Servono punti per assicurarsi il Roland Garros.

LIVE Berrettini-Medvedev 6-0 6-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: incredibile doppia bicicletta rifilata al furibondo russoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDVEDEV VA FUORI DI TESTA E SPACCA LA RACCHETTA: I FISCHI DEL PUBBLICO LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-BLOCKX (4° ... oasport.it

A Montecarlo, Berrettini sorprende Medvedev con un doppio 6-0 e accede agli ottaviMatteo Berrettini non ha lasciato nemmeno un game nella sua prima vittoria in carriera contro il russo Daniil Medvedev (numero 10 del ranking), sconfitto con un doppio 6-0 sulla terra rossa di Monteca ... gazzettadiparma.it

Clamoroso a Montecarlo: Berrettini batte Medvedev 6-0 6-0! Per il russo sconfitta record e folle rabbia contro la racchetta - facebook.com facebook

INCREDIBILE A MONTECARLO: DOPPIO 6-0 DI BERRETTINI A MEDVEDEV Giornata disastrosa del russo a cospetto di un ottimo Matteo, che resta concentrato sul match e chiude con un clamoroso doppio bagel x.com