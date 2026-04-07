ATP Montecarlo 2026 Sinner e Alcaraz con facilità Agli ottavi anche Bublik e De Minaur Berrettini non fatica

Nella terza giornata del Masters 1000 di Montecarlo, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno superato facilmente i loro incontri di primo turno, conquistando l'accesso agli ottavi di finale. Anche Bublik e De Minaur sono riusciti a qualificarsi dopo aver vinto le rispettive partite. Matteo Berrettini, invece, ha affrontato il suo match senza particolari difficoltà, assicurandosi il passaggio alla fase successiva del torneo.

La terza giornata del Masters 1000 di Montecarlo è quella dell’esordio di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. I due più attesi non deludono le aspettative e agevolmente si qualificazione per gli ottavi di finale. Dopo aver realizzato il Sunshine Double tra Indian Wells e Miami, Sinner ha approcciato al meglio sulla terra rossa, lasciando appena tre game al francese Ugo Humbert, sconfitto 6-3 6-0 in un’ora e quattro minuti di gioco. Un game in più è quello che ha concesso, invece, Alcaraz, all’argentino Sebastian Baez, con lo spagnolo che si è imposto con il punteggio di 6-1 6-3. Agli ottavi di finale ci sono già anche Alex de Minaur e Alexander Bublik. 🔗 Leggi su Oasport.it

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