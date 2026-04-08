Matteo Berrettini ha ottenuto una vittoria netta agli ottavi di finale dell’ATP Montecarlo 2026, il terzo torneo Masters 1000 della stagione con un montepremi di 6 milioni di euro. In meno di un’ora, il tennista italiano ha battuto il suo avversario in modo convincente, dimostrando un ottimo stato di forma. La partita si è conclusa con un risultato schiacciante, senza che l’avversario riuscisse a mettere in difficoltà il giocatore italiano.

Un ottimo Matteo Berrettini approda agli ottavi di finale nell’ Atp Montecarlo 2026, terzo ‘1000’ stagionale, dotato di un montepremi di 6.309.095 euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco. Il tennista romano, scivolato al numero 90 del mondo, ha battuto nettamente il numero 10 del mondo, il russo Daniil Medvedev, con un pesante 6-0, 6-0 in appena 51 minuti di gioco. Nel prossimo turno Berrettini affronterà il vincente del match tra il brasiliano Joao Fonseca e il francese Arthur Rinderknech. Hammer DROPPED. Courtside as @MattBerrettini takes out Medvedev 6-0 6-0! #RolexMonteCarloMasters pic. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Berrettini-Medvedev senza storia: all’Atp Montecarlo 2026 Matteo vola agli ottavi in meno di un’ora

DOPPIO BAGEL! Matteo Berrettini umilia un iracondo Medvedev e torna agli ottavi a Montecarlo!Matteo Berrettini è ancora agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo e lo fa senza aver perso ancora un game.

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