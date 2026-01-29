Milano Luiss Hub al via Il tuo mondo domani | interviste ai protagonisti della società e della cultura italiana

È partito il ciclo di interviste al Milano Luiss Hub intitolato “Il tuo mondo, domani”. Il giornalista Massimo Nava intervista protagonisti di diversi settori, dalla cultura alla scienza. L’obiettivo è far conoscere le storie di chi lavora e pensa per il futuro. La prima serie di incontri coinvolge figure importanti della scena milanese e nazionale.

Al via al Milano Luiss Hub “ Il tuo mondo, domani ”, il ciclo di interviste a cura del giornalista e scrittore Massimo Nava, pensato per dare voce ai protagonisti della vita culturale, professionale e scientifica milanese e nazionale. Gli incontri, aperti alla cittadinanza, offriranno uno spazio di dialogo per interpretare il presente e riflettere sul futuro alla luce delle trasformazioni politiche, economiche, sociali e tecnologiche in corso. “Con questa iniziativa la Luiss esporta non solo il suo modello di formazione, ma anche la vocazione a essere parte attiva del tessuto cittadino, contribuendo a costruire, nel capoluogo lombardo, relazioni e significati condivisi – ha spiegato Giorgio Fossa, presidente dell’Università Luiss, partecipando al lancio del ciclo di incontri – In questo orizzonte, il nostro Hub di Milano rappresenta un segnale ulteriore dell’attenzione che l’Università riserva a interpreti di eccellenza della società contemporanea, capaci di orientare il dibattito pubblico e dare profondità alla vita collettiva”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

