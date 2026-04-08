Monselicense attive oltre 4.000 imprese del settore terziario

Nel territorio di Monselice e dei suoi undici Comuni sono attive 4.304 imprese nel settore dei servizi, un numero leggermente inferiore rispetto a due anni fa. Questi dati sono stati diffusi recentemente e riflettono una leggera diminuzione rispetto al 2021. La presenza di imprese nel settore terziario costituisce una parte significativa dell’economia locale, anche se il numero complessivo si è ridotto nel tempo.

Negli undici comuni del Monselicense sono attive 4.304 imprese del settore terziario, un dato in lieve calo rispetto al 2021. A fare il punto sulla situazione è stato l’incontro promosso dalla sezione territoriale di Confcommercio Padova, ospitato nella sala comunale della Loggetta, nel centro. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Pasqua, in Calabria 2.460 imprese attive nel settore dolciario: Reggio si attesta all'84,2%"Numeri che - secondo Confartigianato - confermano una vocazione consolidata e una capacità produttiva che si intreccia con la tradizione... Lavoro in proprio, oltre 900 ditte in meno nel Piacentino: «Brusca inversione di tendenza per le imprese attive»Dopo nove mesi di crescita rispetto ai valori di fine 2024, al 31 dicembre scorso sono scese a 24mila 681 il numero delle realtà del territorio...