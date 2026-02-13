Lavoro in proprio oltre 900 ditte in meno nel Piacentino | Brusca inversione di tendenza per le imprese attive

Luca Bianchi, imprenditore del settore edile a Piacenza, ha visto sparire più di 900 aziende in meno nel corso del 2025, segnando una delle flessioni più rapide degli ultimi anni nel territorio. La causa principale risiede nelle difficoltà di accesso al credito e nella diminuzione degli ordini, che hanno spinto molte piccole imprese a chiudere i battenti. Un dettaglio che distingue questa perdita è il calo significativo tra le aziende che operano in modo autonomo, molte delle quali lavorano in proprio e rappresentano una fetta importante dell’economia locale.

Dopo nove mesi di crescita rispetto ai valori di fine 2024, al 31 dicembre scorso sono scese a 24mila 681 il numero delle realtà del territorio locale (-3,5%): i dati e l’analisi della Camera di Commercio «Brusca inversione di tendenza per le imprese attive a Piacenza». Così la Camera di Commercio dell’Emilia commenta il quadro del territorio locale relativo al quarto trimestre 2025. «Dopo nove mesi di crescita rispetto ai valori di fine 2024 – scrive l’ente - al 31 dicembre scorso, infatti, il numero delle imprese attive è diminuito del 3,5%, portandosi a 24mila 681 unità, mentre le ultime stime di Prometeia sull’occupazione indicano un aumento superiore al 4%».🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Approfondimenti su lavoro proprio Imprese, 43 nuove attività nel terzo trimestre del 2025: trainano le ditte di costruzione L'artigianato regge: nel 2025 registrate quasi 18mila imprese attive nel salernitano Nel 2025, l’artigianato nel salernitano conferma la sua solidità, con quasi 18. Ultime notizie su lavoro proprio Argomenti discussi: Gol, in Lombardia oltre metà dei candidati ha trovato un lavoro; Torna Roma al lavoro: il job day di Roma Capitale; Roma al lavoro 2026, oltre 4mila partecipanti per 1200 posti vacanti al job day del Comune; Piero Gobetti cento anni dopo. Perdono il lavoro, meccanici in proprio con le donazioni onlineRimasti senza lavoro ad aprile per la chiusura improvvisa del centro bici di Aosta dove erano colleghi, due meccanici sono riusciti a ripartire con un'attività in proprio grazie a una raccolta fondi ... ansa.it Passione per il proprio lavoro: è questo il filo rosso che lega le due storie di oggi. Appuntamento a L'ora solare alle 12.20 su #TV2000 con la voce di Danila Satragno, corista di Fabrizio De André e la campagna UNHCR Italia - Agenzia ONU per i Rifugiati con - facebook.com facebook Passione per il proprio lavoro: è questo il filo rosso che lega le due storie di oggi. Appuntamento a @orasolaretv2000 alle 12.20 su #TV2000 con la voce di Danila Satragno, corista di Fabrizio De André e la campagna @UNHCRItalia con Laura Iucci e Baryali x.com