La Vardera sulla strage di Monreale | Regione si costituisce parte civile dopo la mia nota

Dopo la richiesta di alcuni familiari delle vittime della strage di Monreale, un giornalista ha scritto al presidente della regione il 16 marzo scorso, chiedendo che la regione si costituisse parte civile nel procedimento giudiziario. La richiesta è stata avanzata in seguito a una nota inviata dall’autore, che ha coinvolto direttamente le istanze delle persone colpite dall’accaduto. La regione ha successivamente deciso di costituirsi parte civile nel processo.

“Il 16 marzo scorso, dopo aver ricevuto sollecitazione da parte dei familiari che hanno perso la loro vita in seguito dalla drammatica strage di Monreale, scrivevo al presidente Schifani chiedendo che la regione si costituisse parte civile. Dopo qualche giorno il capo di gabinetto Sammartano mi rassicurava che dopo la mia nota avevano dato mandato in tal senso”. Lo afferma il deputato regionale e leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera. “Oggi apprendo dalla famiglia che la regione si è mossa in tal senso. Un segnale concreto di vicinanza ad una famiglia che ha bisogno di non essere lasciata sola dalle istituzioni e, oggi, le istituzioni hanno dato un chiaro segnale. 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - La Vardera sulla strage di Monreale: “Regione si costituisce parte civile dopo la mia nota” Tre morti e una città sotto shock, Monreale chiede giustizia e si costituisce parte civileMONREALE – Il Comune di Monreale scende in campo nel processo per la strage del 27 aprile 2025. Leggi anche: Dopo la strage di Crans Montana. Regione parte civile con lo Stato? Intanto c’è il via libera in Consiglio Argomenti più discussi: Attacco il governo, Meloni non gradisce e mi scrive di notte; Odio razziale e progetti di strage a scuola: i Ros bloccano un 17enne. Il deputato (ed ex Iena) La Vardera contro Meloni: «È irritata con me, mi scrive dopo mezzanotte»Il deputato regionale siciliano pubblica sul suo profilo Facebook il botta e risposta con la premier ... msn.com La Vardera contro Meloni per il messaggio nella notte sul modo vergognoso di fare politica, attacco socialIl deputato regionale siciliano Ismaele La Vardera denuncia di avere ricevuto un duro messaggio notturno da parte della premier Giorgia Meloni ... virgilio.it La Vardera in difesa della Meloni - facebook.com facebook L’OPPOSIZIONE IN SICILIA RIPARTE DA ISMAELE LA VARDERA – L’EX 'IENA', DEPUTATO REGIONALE, SCENDE ... x.com