Una disputa legale coinvolge l’ospedale Monaldi e i familiari di un bambino deceduto dopo un intervento di trapianto di cuore. La famiglia ha presentato una richiesta di risarcimento, ma il legale che li rappresenta afferma che l’ospedale non risponde alle loro richieste di chiarimenti. La causa si concentra sulle responsabilità relative all’intervento e alle conseguenze sulla salute del bambino.

E’ scontro tra l’ospedale Monaldi e la famiglia del piccolo Domenico, il bimbo deceduto in seguito ad un trapianto di cuore danneggiato. Tutto inizia da una lettera aperta per denunciare “il silenzio” della struttura ospedaliera e diffusa da Francesco Petruzzi, legale della famiglia Caliendo Mercolino: “Scrivo perché ciò che questa famiglia sta subendo, anche ora, anche dopo la morte di Domenico, non può restare confinato nelle aule di giustizia.Deve essere conosciuto“. Una denuncia pubblica del fatto che l’azienda ospedaliera non avrebbe risposto alla richiesta di risarcimento avanzata dal legale tramite pec. “Questa lettera non riguarda il... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Domenico, il legale della famiglia contro l’ospedale: “Risarcimento richiesto ma Monaldi sordo”

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