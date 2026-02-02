A Melbourne si è concluso l’Australian Open 2026. Carlos Alcaraz ha battuto Novak Djokovic in quattro set, portando a casa il titolo dopo più di tre ore di partita. Sinner, invece, ha già conquistato due vittorie consecutive in questo torneo. Durante la premiazione, Monaco ha detto che Alcaraz e Sinner forse hanno una diversa capacità di non arrendersi, ma ha anche avvertito di non creare confusione tra i due. La finale ha regalato grandi emozioni e riaccende la corsa ai grandi titoli per i due giovani campioni.

Si è chiuso l’Australian Open 2026 e, dopo i due successi consecutivi di Jannik Sinner, a Melbourne è stato Carlos Alcaraz a trionfare superando Novak Djokovic con il punteggio di 2-6 6-2 6-3 7-5 in 3 ore e 5 minuti di gioco. Lo spagnolo, quindi, conquista il suo settimo titolo del Grande Slam a soli 22 anni e, aspetto non da dimenticare, ha già completato il “Career Slam” ovvero vincere tutti e 4 i Major, seppure non nello stesso anno. Di questo e molto altri si è parlato nel corso di Tennismania in onda sul canale Youtube di OA Sport. Guido Monaco, commentatore tecnico di Eurosport, inizia ovviamente con l’analisi della finale giocata sulla Rod Laver Arena: “Penso che il primo set di oggi di Djokovic sia stata la naturale continuazione del quinto set giocato con Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Monaco: “Alcaraz e Sinner forse hanno una capacità diversa nel non arrendersi. Si rischia un equivoco”

