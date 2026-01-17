Monaco avvisa Sinner | Fonseca un predestinato Non scommetterei mai su Bublik 3 su 5 contro Alcaraz

Monaco commenta le recenti prestazioni dei tennisti, sottolineando il talento di Fonseca e mettendo in guardia sulle potenzialità di Bublik contro Alcaraz. Con gli Australian Open 2026 alle porte, in programma dal 18 gennaio, l’attenzione si concentra sulla preparazione e sulle strategie dei giocatori in vista del primo Grande Slam della stagione. Un momento di grande interesse per gli appassionati di tennis, in attesa di un torneo che promette spettacolo e competizione.

Dopo tante esibizioni e format sperimentali si avvicina sempre di più l'appuntamento con il primo Grande Slam della stagione: gli Australian Open 2026, la cui partenza è pianificata domenica 18 gennaio con il primo turno di incontri. Di questo, ma anche di tanto altro, si è occupato Guido Monaco nel contesto dell'ultima puntata di Tennis Mania, trasmissione di approfondimento in onda sul canale YouTube di OA Sport a cura di Dario Puppo, dello stesso Monaco e di Massimiliano Ambesi (assente in quest'ultimo appuntamento). In primo luogo, il giornalista ha affrontato uno degli argomenti più discussi delle ultime ore, quello legato alle tante esibizioni andate in scena oltre che al One Point Slam, Torneo-show che ha visto alternarsi professionisti ed amatori: " E' strano questo discorso delle esibizioni.

