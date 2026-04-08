Molto bene gli atleti pratesi alla prima prova interregionale della Coppa Toscana

A Campi Bisenzio si è svolta la prima prova interregionale della Coppa Toscana di atletica, con la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse società della regione. Tra i partecipanti c’erano anche i tesserati dell’Atletica Prato, che hanno conquistato diverse medaglie nelle varie discipline. La competizione ha visto protagonisti atleti di diverse età e livelli, con risultati che testimoniano l’impegno della squadra pratese.

A Campi Bisenzio è andato in archivio la prima prova interregionale della Coppa Toscana di atletica. Tra loro c’erano anche i tesserati dell’ Atletica Prato, i quali sono riusciti a raggranellare un buon bottino di medaglie nelle varie specialità. Iniziando da Francesco Innocenti, che ha vinto i 100 metri ostacoli e si è piazzato secondo nel salto in alto. Ottima anche la performance di Elia Romualdi, salito sul gradino più alto del podio nel giavellotto con la misura di 38,03 metri e capace di agguantare poi una medaglia d’argento nel disco con un lancio di 23,69 metri. Thomas Mati è giunto secondo nei 300 metri, mentre il compagno di squadra Christian Alessandrini ha conquistato il bronzo nei 2000. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Molto bene gli atleti pratesi alla prima prova interregionale della Coppa Toscana Gianna Pratesi, la prima ospite d’onore a Sanremo 2026 è un’omaggio alla storia della Repubblica: “Ai giovani dico, bisogna volere bene”Centosei anni da compiere il 16 marzo, una vita spesa tra la Liguria, la Scozia e un pianoforte. Shotgun, al via il Campionato Italiano: oltre 100 atleti alla prima prova internazionale FITDSSi è aperto con una partecipazione numerosa e di alto livello tecnico ilCampionato Italiano ShotgunCal. Argomenti più discussi: Molto bene gli atleti pratesi alla prima prova interregionale della Coppa Toscana; Scandicci rinnova il Palazzetto dello Sport, oltre 400mila euro per atleti e squadre di livello mondiale. Molto bene gli atleti pratesi alla prima prova interregionale della Coppa ToscanaA Campi Bisenzio è andato in archivio la prima prova interregionale della Coppa Toscana di atletica. Tra loro c’erano ... lanazione.it Aquatempra protagonista a Livorno: gli Esordienti A sono 12esimi nella Coppa Toscana GiannoniGli atleti Aquatempra hanno totalizzato 230 punti, attestandosi al 12esimo posto tra le 40 formazioni provenienti da tutta la Toscana ... gonews.it Domenica prossima torna la Coppa Toscana MTB , con la @sinalungabike - facebook.com facebook