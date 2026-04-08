Molto bene gli atleti pratesi alla prima prova interregionale della Coppa Toscana

Da lanazione.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Campi Bisenzio si è svolta la prima prova interregionale della Coppa Toscana di atletica, con la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse società della regione. Tra i partecipanti c’erano anche i tesserati dell’Atletica Prato, che hanno conquistato diverse medaglie nelle varie discipline. La competizione ha visto protagonisti atleti di diverse età e livelli, con risultati che testimoniano l’impegno della squadra pratese.

A Campi Bisenzio è andato in archivio la prima prova interregionale della Coppa Toscana di atletica. Tra loro c’erano anche i tesserati dell’ Atletica Prato, i quali sono riusciti a raggranellare un buon bottino di medaglie nelle varie specialità. Iniziando da Francesco Innocenti, che ha vinto i 100 metri ostacoli e si è piazzato secondo nel salto in alto. Ottima anche la performance di Elia Romualdi, salito sul gradino più alto del podio nel giavellotto con la misura di 38,03 metri e capace di agguantare poi una medaglia d’argento nel disco con un lancio di 23,69 metri. Thomas Mati è giunto secondo nei 300 metri, mentre il compagno di squadra Christian Alessandrini ha conquistato il bronzo nei 2000. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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