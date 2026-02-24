Gianna Pratesi la prima ospite d’onore a Sanremo 2026 è un’omaggio alla storia della Repubblica | Ai giovani dico bisogna volere bene

Gianna Pratesi, protagonista della prima serata di Sanremo 2026, è salita sul palco per celebrare i 106 anni della Repubblica italiana. La sua presenza, legata a un passato ricco di esperienze tra Liguria, Scozia e musica, ha portato un messaggio ai giovani: “Bisogna volere bene”. Con una carriera che attraversa otto decenni, ha condiviso ricordi e riflessioni, lasciando un’impronta significativa tra il pubblico in sala. La sua testimonianza si inserisce in un momento di festa nazionale.

Centosei anni da compiere il 16 marzo, una vita spesa tra la Liguria, la Scozia e un pianoforte. Gianna Capaldi Pratesi è stata la prima ospite d'onore sul palco dell'Ariston nella prima serata del Festival di Sanremo 2026, portando con sé otto decenni di storia repubblicana italiana. Nuotatrice, pittrice, pianista, una signora vitale e piena di energia, testimone di uno dei momenti chiave della nostra Storia. Il 2 giugno 1946, quando gli italiani furono chiamati a scegliere tra monarchia e repubblica con il primo referendum a suffragio universale della storia del Paese, tra coloro che posarono la matita sulla scheda c'era anche Gianna Pratesi.