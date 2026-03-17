È iniziato il Campionato Italiano Shotgun con oltre 100 atleti iscritti alla prima prova internazionale FITDS. La competizione ha visto la partecipazione di tiratori provenienti da diverse regioni, pronti a sfidarsi tra prove di precisione e velocità. La manifestazione si svolge in un impianto dedicato, con un programma che prevede diverse discipline del tiro a volo.

Si è aperto con una partecipazione numerosa e di alto livello tecnico ilCampionato Italiano ShotgunCal.12 dellaFITDS(Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo), con la prima prova disputata in formato internazionale di Livello 3. Alla competizione hanno preso parte oltre 100 tiratori provenienti dall’Italia e dall’estero, in particolare da Francia e Spagna, a conferma del crescente interesse per la disciplina anche oltre i confini nazionali. L’evento rappresentava inoltre un passaggio chiave nel percorso diselezione degli atleti che comporranno la squadra azzurra in vista del Campionato Mondialein programma a settembre in Grecia. Il confronto si è articolato su 12 esercizi, con un massimo di 168 colpi e 860 punti disponibili, mettendo alla prova velocità, precisione e gestione tattica degli atleti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Shotgun, al via il Campionato Italiano: oltre 100 atleti alla prima prova internazionale FITDS

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