Molise riattivata frana di Petacciato autostrada e treni fermi | settimane o mesi per il ripristino

La frana di Petacciato, la più grande d'Europa, è stata riattivata dal maltempo che la scorsa settimana ha interessato Abruzzo e Molise. A causa di questo evento, l'autostrada e i collegamenti ferroviari lungo la dorsale adriatica sono stati sospesi. I lavori di ripristino sono previsti per settimane o mesi, a seconda delle condizioni e delle operazioni di bonifica in corso.

Il maltempo che la scorsa settimana ha sferzato l'Abruzzo e il Molise ha riattivato la più estesa frana d'Europa - quella di Petacciato - mandando in tilt i collegamenti lungo la dorsale adriatica. Chiusa l'Autostrada A14, fermi i treni. Protezione Civile: "Settimane o mesi per una soluzione". 🔗 Leggi su Fanpage.it Frana Molise, “Settimane o mesi per il ripristino di autostrada e ferrovia”CAMPOBASSO – Il capo dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, è intervenuto sulla questione della frana di Petacciato, che ha bloccato... Frana di Petacciato, caos in A14: “Mesi per ripristinare la viabilità in Molise”. Treni fermi, passeggeri bloccati ore a Vasto e PescaraRoma, 7 aprile 2026 – Ci vorranno “settimane se non mesi” per ripristinare i segmenti dell’A14 e della ferrovia adriatica interessati dalla frana di... Temi più discussi: Frana in Molise, stop auto e treni e scuole chiuse: cosa succede ora; Molise, si riattiva la frana di Petacciato: strade chiuse e allerta alta; Frana di Petacciato, fronte lungo 4 km paralizza la viabilità: blocco rischia di isolare la Puglia; Riattivata la storica frana di Petacciato in seguito al ciclone Erminio. Molise, riattivata frana di Petacciato, autostrada e treni fermi: settimane o mesi per il ripristinoIl maltempo che la scorsa settimana ha sferzato l'Abruzzo e il Molise ha riattivato la più estesa frana d'Europa - quella di Petacciato - mandando in ... fanpage.it Frana in Molise: tratto di A14 chiuso, auto bloccate PERCORSI ALTERNATIVI. Linea ferroviaria Pescara-Bari interrotta ELENCO TRENI COINVOLTI OGGI Ci vorranno mesi per risolvere ...• FR 8807 Milano Centrale (11:35) – Taranto (19:46): il treno oggi è instradato sul percorso alternativo da Bologna a Foggia via Roma e Caserta. Il treno non ferma a Cesena, Rimini, Pesaro, Ancona, ... noinotizie.it Si risveglia una frana "storica" in Molise, chiuse la A14 e la linea ferroviaria. VIDEO #ANSA x.com Una frana in Molise spacca in due l'Italia: autostrada chiusa e caos ferroviario. Nella foto la stazione di Lecce con i tanti passeggeri di ritorno al Nord fermi e in attesa di indicazioni. L'articolo al primo commento - facebook.com facebook