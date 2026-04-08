Il capo dipartimento della Protezione civile ha commentato la frana di Petacciato, che ha interrotto il traffico ferroviario e autostradale nel Molise. Secondo quanto riferito, il ripristino della viabilità potrebbe richiedere settimane o mesi. La frana ha causato disagi alle infrastrutture di trasporto nella zona, e le autorità stanno valutando le operazioni di intervento per la messa in sicurezza.

CAMPOBASSO – Il capo dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, è intervenuto sulla questione della frana di Petacciato, che ha bloccato la circolazione ferroviaria e autostradale. «La situazione è molto complessa e porterà via qualche settimana, se non addirittura qualche mese», ha riferito dopo la riunione del Comitato operativo convocata a seguito del riattivarsi della frana. «Se ci aspettiamo un ripristino in 5-7 giorni» dell’autostrada A14 e della linea ferroviaria «siamo fuori strada. Parliamo di un fronte di frana lungo 4 chilometri e la linea ferroviaria ci passa dentro. É ovvio quindi che, finché non si ferma, non sarà possibile fare nessun tipo di ripristino infrastrutturale. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Frana Molise, “Settimane o mesi per il ripristino di autostrada e ferrovia”

Leggi anche: Italia spaccata in due per una frana a Petacciato: tra Abruzzo e Molise stop a ferrovia, autostrada e Ss16

Si riattiva una frana in Molise: A14 nel caos, traffico paralizzato per 13 km e ferrovia bloccata per mesiCode fino a tredici chilometri in direzione nord, in particolare nel tratto tra Poggio Imperiale e Termoli, e fino a sei chilometri in direzione sud,...

Temi più discussi: Si risveglia storica frana in Molise: chiuse A14 e linea ferroviaria. Scuole chiuse a Campobasso; 'Settimane o mesi per ripristino A14 e ferrovia dopo frana in Molise'; Molise, si riattiva la frana di Petacciato: strade chiuse e allerta alta; Frana Molise, Ciciliano: Mesi per ripristino A14 e ferrovia. Chigi: verifiche in corso.

Frana Molise, Settimane o mesi per il ripristino di autostrada e ferroviaFrana Molise, Settimane o mesi per il ripristino di autostrada e ferrovia CAMPOBASSO – Il capo dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, è ... ilsipontino.net

Frana in Molise, stop auto e treni e scuole chiuse: cosa succede oraSi riattiva una delle frane più estese d'Europa, quella di Petacciato: chiusi un tratto della A14, con l'asfalto lesionato in alcuni punti, e della linea ferroviaria Bari-Pescara che presenta alcuni b ... tg24.sky.it

Frana in Molise, Palazzo Chigi segue l’emergenza in tempo reale: la nota - facebook.com facebook

Frana in Molise: riattivata dopo forti piogge, il fronte è lungo oltre 4 km. Comitato operativo della Protezione civile, al lavoro per supporto a popolazione #ANSA x.com