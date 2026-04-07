Una frana ha interessato una zona in Molise, provocando la chiusura dell'autostrada A14 e della linea ferroviaria Pescara-Bari. La frana ha causato l’interruzione totale del traffico su entrambe le direttrici, coinvolgendo diversi treni in transito. La situazione ha determinato l’isolamento di alcune aree e la sospensione dei collegamenti ferroviari tra le due regioni. Sono in corso interventi per garantire la sicurezza e ripristinare la circolazione.

Di seguito un comunicato diffuso da Autostrade (ore 20,36): Sulla A14 Bologna-Taranto, si è resa necessaria la chiusura dei tratti, tra Poggio Imperiale e Vasto sud verso Bologna e tra Vasto sud e Termoli verso Bari, per una verifica tecnica, a seguito dell'attivazione del sistema di monitoraggio, appositamente installato in corrispondenza del fronte franoso Petacciato. All'uscita obbligatoria di Vasto sud, segnaliamo 4 km di coda a partire da Vasto nord. Inoltre, si registrano 6 km di coda nel tratto compreso tra Poggio Imperiale e Termoli in direzione Pescara. Si ricorda che la SS16 Adriatica nel tratto interessato non risulta... 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Frana in Molise: autostrada A14 e linea ferroviaria Pescara-Bari bloccate ELENCO TRENI COINVOLTI È la più grande d'Europa, ha diviso in due l'Italia

Frana in Molise: autostrada A14 e linea ferroviaria Pescara-Bari bloccate ELENCO TRENI COINVOLTI AggiornamentoDi seguito un comunicato diffuso da Autostrade (ore 20,36): Sulla A14 Bologna-Taranto, si è resa necessaria la chiusura dei tratti, tra Poggio...

Frana riattivata dal maltempo: Molise, chiuso tratto di autostrada e interrotta la linea ferroviaria Pescara-Bari Possibili lesioni alla sede stradaleAutostrada A14 temporaneamente chiusa in via precauzionale, nel tratto compreso tra Vasto sud e Termoli in entrambe le direzioni, e linea ferroviaria...

Temi più discussi: Allerta rossa per maltempo in Abruzzo, Molise e Puglia: allagamenti, frane e scuole chiuse in diversi Comuni; Si risveglia frana storica in Molise, chiusa A14 e linea ferroviaria; Maltempo Molise, crolla ponte su Statale 16 al confine con Abruzzo; Il maltempo divide l’Italia lungo la dorsale Adriatica.

Frana in Molise: autostrada A14 e linea ferroviaria Pescara-Bari bloccate ELENCO TRENI COINVOLTI È la più grande d'Europa, ha diviso in due l'Italia• ICN 754 Lecce (20:25) – Torino Porta Nuova (9:25) : il treno oggi è instradato sul percorso alternativo da Foggia a Bologna via Caserta, Roma e Firenze. Il treno oggi non effettua le fermate di ... noinotizie.it

Frana a Petacciato, chiusi A14 e linea Bari-Pescara: traffico in tilt tra Molise e AbruzzoLa situazione è peggiorata dopo l’ondata di maltempo che ha colpito il litorale molisano e che ha causato anche il crollo del ponte sul Trigno sulla statale 87. Secondo quanto emerso, sarebbero state ... giornaledipuglia.com

Ultim’ora- Autostrada A14 temporaneamente chiusa in via precauzionale, nel tratto compreso tra Vasto sud e Termoli in entrambe le direzioni, e linea ferroviaria Bari-Pescara interrotta tra Termoli e Montenero di Bisaccia a causa del risveglio di una frana sto - facebook.com facebook