Binari deformati treni fermi chiusa l' autostrada | la frana più grande d' Europa spacca l' Italia in due Chiesta l' emergenza nazionale

Una frana di vaste proporzioni si sta spostando a Petacciato, in provincia di Campobasso, causando gravi disagi alla circolazione. I binari ferroviari sono stati deformati, portando alla sospensione del traffico ferroviario, mentre un tratto dell'autostrada A14 è stato chiuso al traffico. Le autorità hanno richiesto lo stato di emergenza nazionale e sono stati sospesi anche le lezioni scolastiche nella zona.

Circolazione ferroviaria sospesa, un tratto della A14 chiuso e stop alle lezioni. Sono le conseguenze della frana che in questi giorni si sta estendendo a Petacciato (Campobasso). Il fronte dello smottamento, di circa 4 chilometri, è il più esteso di Europa. "È un'emergenza nazionale", ha. 🔗 Leggi su Today.it

La frana a Petacciato (Molise), il fronte più esteso d'Europa tra binari deformati e autostrade chiuse: "È emergenza nazionale"Circolazione ferroviaria sospesa, un tratto della A14 chiuso e stop alle lezioni.

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