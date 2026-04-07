Martedì mattina si è verificata nuovamente la riattivazione della frana a Petacciato, nel Basso Molise, dopo i giorni di pioggia intensa e alluvione che hanno interessato la zona. Le immagini mostrano spaccature nel terreno e movimenti di terreno lungo la scarpata, rendendo necessario l’intervento degli addetti ai lavori. La frana si era fermata per un periodo, ma le recenti condizioni meteorologiche hanno causato la riattivazione.

Si è riattivata martedì mattina la frana di Petacciato, in Basso Molise, dopo i giorni segnati dall’alluvione. I primi cedimenti riguardano la strada che collegano il paese alla marina, spaccata in più punti a causa dei movimenti del terreno. La situazione è in evoluzione e diverse strade risultano già chiuse. Nei giorni scorsi erano stati adottati provvedimenti precauzionali, tra cui la chiusura del belvedere, storicamente uno dei punti più esposti. La frana di Petacciato è uno dei dissesti più estesi e complessi d’Europa. Documentata da oltre cento anni, ha conosciuto numerose riattivazioni, spesso legate a periodi di piogge prolungate più che a singoli eventi estremi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Maltempo Molise, si riattiva la frana di Petacciato: le immagini delle spaccature nel terreno

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Maltempo Molise, si riattiva la frana di Petacciato: le immagini delle spaccature nel terreno

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