Dopo le abbondanti piogge, una vasta frana si è riattivata in Molise, attirando l’attenzione per la sua dimensione. La frana, considerata tra le più grandi in Europa, interessa da oltre un secolo la zona di Petacciato. Il sindaco del comune ha riferito di come l’evento abbia causato preoccupazione tra la popolazione e abbia riproposto il rischio legato a eventi meteorologici estremi in zona.

E' una delle frane più grandi d'Europa: in Molise fa paura da oltre un secolo. E "la bestia", come la chiama il sindaco di Petacciato, dopo le abbondanti piogge, si è riattivata. Dall'alto, anche con droni, viene monitorata dai vigili del fuoco. Chiusa l'autostrada A14, tra Vasto Sud e Termoli, interdetto il passaggio sui tratti locali della linea ferroviaria adriatica. Oltre mille passeggeri bloccati. Deviati alcuni treni, attivati bus sostitutivi. Evacuate abitazioni, edifici in particolare nella zona alta del paese. "Un evento purtroppo prevedibile, la situazione è gravissima", ha dichiarato il primo cittadino di Petacciato, Antonio Di Pardo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Maltempo in Molise, si riattiva storica frana: "E' una delle più grandi in Europa"

Maltempo Molise, si riattiva la frana di Petacciato: le immagini delle spaccature nel terrenoSi è riattivata martedì mattina la frana di Petacciato, in Basso Molise, dopo i giorni segnati dall’alluvione.

Si riattiva una frana in Molise: A14 nel caos, traffico paralizzato per 13 km e ferrovia bloccata per mesiCode fino a tredici chilometri in direzione nord, in particolare nel tratto tra Poggio Imperiale e Termoli, e fino a sei chilometri in direzione sud,...

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Il maltempo che ha sferzato il litorale molisano ha riattivato la frana storica di Petacciato, in provincia di Campobasso. Attiva da almeno 110 anni, è considerata la frana più estesa d’Europa. Chiusa l’autostrada A14 tra Vasto Sud e Termoli, in entrambe le direzi - facebook.com facebook

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