Moise Kean il padre Biorou dichiarò | Sono attualmente per strada

Da dailynews24.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il padre di Moise Kean ha dichiarato di essere attualmente senza casa e si trova per strada. Kean, attaccante che nella scorsa stagione ha giocato in Serie A, è al centro di questa comunicazione. La notizia riguarda la sua situazione familiare, senza ulteriori dettagli o commenti da parte delle parti coinvolte.

Tra i tanti attaccanti che hanno stupito la scorsa stagione in Serie A c’è anche il nome di Moise Kean. Negli ultimi anni il centravanti italiano è riuscito ad esprimersi al meglio e alla Fiorentina ha forse trovato la sua dimensione nonostante i problemi di quest’anno. Il padre di Kean, qualche anno fa, si è sfogato lanciando delle pesanti accuse contro suo figlio. Ecco le sue parole: “Moise è sicuramente mio figlio, ma di lui non so nulla. Ho cercato di parlare con la Juventus, ai tempi sono andato dal Vicepresidente Pavel Nedved, ma non c’è stato nessun seguito a quella chiacchierata.” In quellata intervista il padre di Kean sembrava davvero deluso dall’ambiente della società bianconera. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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