Moise Kean il padre Biorou dichiarò | Sono attualmente per strada

Il padre di Moise Kean ha dichiarato di essere attualmente senza casa e si trova per strada. Kean, attaccante che nella scorsa stagione ha giocato in Serie A, è al centro di questa comunicazione. La notizia riguarda la sua situazione familiare, senza ulteriori dettagli o commenti da parte delle parti coinvolte.

Tra i tanti attaccanti che hanno stupito la scorsa stagione in Serie A c’è anche il nome di Moise Kean. Negli ultimi anni il centravanti italiano è riuscito ad esprimersi al meglio e alla Fiorentina ha forse trovato la sua dimensione nonostante i problemi di quest’anno. Il padre di Kean, qualche anno fa, si è sfogato lanciando delle pesanti accuse contro suo figlio. Ecco le sue parole: “Moise è sicuramente mio figlio, ma di lui non so nulla. Ho cercato di parlare con la Juventus, ai tempi sono andato dal Vicepresidente Pavel Nedved, ma non c’è stato nessun seguito a quella chiacchierata.” In quellata intervista il padre di Kean sembrava davvero deluso dall’ambiente della società bianconera. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Kean, il fratello Giovanni non ha dubbi: «Con Retegui sono una grande coppia. L’Italia andrà ai Mondiali. Moise è un mix fra questi giocatori»di Redazione JuventusNews24Kean sarà una delle armi da sfruttare dall’Italia per andare ai Mondiali.

Virginia Stablum di Striscia: “Noi Veline come Samira Lui, non siamo uno stereotipo. Moise Kean? Sono single”Virginia Stablum è una delle sei Veline che hanno rivoluzionato il bancone di Striscia La Notizia e, in quest'intervista a Fanpage.

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• La Fiorentina ha vinto con l'unico tiro in porta dopo essere stata schiacciato per 80 minuti da una squadra con lo stesso tasso tecnico di mio zio Antonio dopo la lavanda gastrica. • Moise Kean meno in forma di me quando alle 4 di notte esco barcollante dal - facebook.com facebook

Nazione: "Moise Kean giocherà a Verona solo a una condizione". x.com