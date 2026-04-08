A Mogliano, nelle campagne di Macerata, sono stati trovati tre cuccioli di pastore maremmano morti sotto un ponte. I cuccioli erano all’interno di un sacco e il ritrovamento suggerisce che siano stati abbandonati di recente e in modo violento. La scoperta ha portato all’apertura di un’indagine da parte delle forze dell’ordine per identificare eventuali responsabili.

Tre cuccioli di pastore maremmano sono stati rinvenuti morti sotto un ponte nelle campagne di Mogliano, in provincia di Macerata, in un contesto che suggerisce un abbandono recente e violento. Il ritrovamento è avvenuto ieri, quando alcune persone hanno notato i resti degli animali, tutti di colore bianco e con un’età approssimativa di due mesi, nascosti tra la vegetazione. La scoperta ha portato all’intervento immediato del numero 112, che ha coordinato i primi soccorsi e le segnalazioni. Due dei tre cagnolini erano stati inseriti all’interno di una busta per l’immondizia, un dettaglio che accentua la natura deliberata dello smaltimento. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i tecnici del servizio veterinario dell’Ast per i rilievi preliminari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mogliano, cuccioli in un sacco sotto un ponte: caccia al colpevole

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MOGLIANO - Il rinvenimento ieri nelle campagne. Avevano due mesi. In corso gli accertamenti del servizio veterinario dell'Ast e dei carabinieri forestali. Da chiarire come siano morti e perché qualcuno abbia deciso di sbarazzarsi delle carcasse a quel modo - facebook.com facebook