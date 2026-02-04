Cagnolina incinta abbandonata e quattro cuccioli chiusi in un sacco | Hanno bisogno di una casa

A Sicignano degli Alburni, un’auto ha abbandonato una cagnolina incinta. La donna che l’ha trovata ha portato subito l’animale dal veterinario, sperando di salvarla. La cagnolina ha partorito cinque cuccioli, ma ora sono in pericolo. Qualcuno ha anche lasciato quattro dei piccoli chiusi in un sacco, senza cibo né acqua. La volontaria che si occupa degli animali chiede aiuto, perché i cuccioli hanno bisogno di una casa. La speranza è che qualcuno si faccia avanti

Emergenza cani abbandonati a Sicignano degli Alburni. Qualche settimana fa è stata abbandonata una cagnolina incinta che ha poi partorito cinque cuccioli. Ieri, invece, sono stati trovati altri quattro cuccioli chiusi in un sacchetto e lasciati lungo una strada comunale. "Un gesto crudele.

