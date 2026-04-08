Modulo blu digitale obbligatorio dall’8 aprile | cos’è come funziona e cosa cambia per le assicurazioni

Da oggi, 8 aprile, le compagnie assicurative devono offrire ai clienti la possibilità di contestare amichevolmente un incidente attraverso un modulo blu digitale. Questa novità riguarda tutte le imprese del settore e mira a facilitare le procedure di reclamo, rendendole più rapide e accessibili. Il modulo digitale sostituisce le modalità cartacee e si inserisce in un quadro di digitalizzazione delle pratiche assicurative.

È obbligatorio da oggi – 8 aprile – per tutte le compagnie assicurative fornire ai loro clienti l’opzione della contestazione amichevole d’incidente in formato digitale. Si tratta di un progetto voluto dal ministero delle Imprese e del Made in Italy e dall’ IVASS ( Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni ), con l’obiettivo di rendere più moderna, veloce e sicura la gestione dei sinistri stradali. Nuovi software nelle App per la compilazione. Entra oggi in vigore l’obbligo previsto dal Regolamento Ivass n. 56 del 25 marzo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2025, che prevede che «le imprese di assicurazione mettano... 🔗 Leggi su Open.online

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Hai ancora il modulo blu in auto? Da oggi non basta più: ecco cosa le assicurazioni devono dartiDall'8 aprile 2026 tutte le compagnie assicurative devono offrire il modulo CAI in formato digitale. Ecco come funziona, cosa cambia e perché il cartaceo non sparisce. blogsicilia.it

Da oggi, mercoledì 8 aprile, le assicurazioni italiane devono offrire il modulo di constatazione amichevole di incidente (CAI) anche in formato digitale, con firma elettronica conforme a eIDAS, senza sostituire il modulo cartaceo. - facebook.com facebook

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