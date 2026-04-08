Constatazione amichevole al via il Modulo Cai digitale | cosa cambia per automobilisti e assicurazioni

Da fanpage.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oggi, le compagnie assicurative italiane sono tenute a mettere a disposizione il modulo di constatazione amichevole di incidente (CAI) anche in versione digitale, dotato di firma elettronica conforme alla normativa eIDAS. La possibilità di utilizzare il modulo elettronico si affianca a quella del tradizionale formato cartaceo, ma non lo sostituisce. La novità riguarda tutti gli automobilisti coinvolti in un incidente stradale e le assicurazioni che gestiscono le denunce di sinistro.

Da oggi, mercoledì 8 aprile, le assicurazioni italiane devono offrire il modulo di constatazione amichevole di incidente (CAI) anche in formato digitale, con firma elettronica conforme a eIDAS, senza sostituire il modulo cartaceo. L'automobilista potrà infatti scegliere liberamente tra digitale e cartaceo, garantendo maggiore praticità e accessibilità per tutti e tutte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cai digitale obbligatoria, come funziona e cosa cambia per gli automobilistiDall’8 aprile 2026, la constatazione amichevole di incidente entra definitivamente nell’era digitale.

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