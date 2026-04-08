Mobilità ATA 2026 27 | precedenza 104 una sola anche con due genitori con disabilità

È aperto fino al 13 aprile il termine per la presentazione delle domande di mobilità del personale ATA per l’anno scolastico 202627. Secondo le disposizioni attuali, viene concessa una sola precedenza con il codice 104, anche nel caso in cui entrambi i genitori abbiano disabilità. La procedura riguarda tutto il personale ATA interessato a trasferimenti e assegnazioni di sede.

Scade il 13 aprile il termine per la presentazione delle domande di mobilità del personale ATA per l’anno scolastico 202627. Sul tema, una puntata speciale di Orizzonte Scuola TV con Michele Mileto (Gilda Sinatas) ha affrontato i principali dubbi operativi degli interessati. L'articolo Mobilità ATA 202627: precedenza 104 una sola anche con due genitori con disabilità. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Mobilità docenti 2026/27: Precedenza per assistenza familiare con legge 104/92Il docente che ha la necessità di assistere un familiare beneficiario della Legge 10492, per il quale è stata certificata la connotazione di gravità... Leggi anche: Mobilità docenti 2026/27: Precedenza per docente con disabilità o che necessita di cure continuative Temi più discussi: Mobilità ATA 2026: valutazione servizio, verbali 104, preferenze. RISPOSTE AI QUESITI; Mobilità scuola 2026/2027 personale docente, educativo e ATA; Mobilità ATA 2026: precedenze, le 15 preferenze, gli errori da non fare compilando la domanda. RISPOSTE AI QUESITI; HO INVIATO LA DOMANDA DI MOBILITA’ PER L’A.S. 2026/2027, COSA FARE ORA?. Mobilità ATA 2026: precedenze, le 15 preferenze, gli errori da non fare compilando la domanda. RISPOSTE AI QUESITIDomande mobilità personale ATA entro il 13 aprile 2026. Può presentare domanda il personale di ruolo. Per rispondere ai dubbi dei lettori il 27 marzo è andata in onda una puntata dedicata su Orizzonte ... orizzontescuola.it Mobilità ATA 2026/27, domande entro il 13 aprile: la guida del MIMCon l’Ordinanza n. 43 del 12 marzo 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha definito tempi e modalità per la mobilità del personale ATA relativa all’anno scolastico 2026/2027. orizzontescuola.it Buongiorno Sono funzionario tecnico con incarico di PO ,cerco interscambio oppure mobilità verso qualunque altra Amministrazione a Rovigo eccetto comuni, se avete indicazioni scrivetemi che vi ricontatto - facebook.com facebook ClicBus, la mobilità che parte dal basso. x.com