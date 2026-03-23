Mobilità docenti 2026 27 | Precedenza per docente con disabilità o che necessita di cure continuative

Nella valutazione della domanda di mobilità, come chiarito nell’art.13 del CCNI, viene presa in considerazione la particolare condizione di salute di alcuni docenti con certificazione di disabilità o che hanno bisogno di particolari cure continuative, condizione che dà loro diritto al riconoscimento di una precedenza in ciascuna delle tre fasi della mobilità. L'articolo Mobilità docenti 202627: Precedenza per docente con disabilità o che necessita di cure continuative. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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