A gara l’opera di miglioramento e messa in sicurezza della diga sul Drove a Poggibonsi

La diga sul Drove a Poggibonsi è al centro di un progetto di miglioramento e messa in sicurezza, avviato per prevenire eventuali problemi. La decisione deriva dal rilevamento di criticità che potevano mettere a rischio l’approvvigionamento idrico della zona. Ora, con l’avvio dei lavori, si interviene direttamente sulle strutture per rafforzarle e garantire un funzionamento stabile.

POGGIBONSI – Entra nella fase operativa uno degli interventi più significativi per la sicurezza e la continuità dell'approvvigionamento idrico della Valdelsa. A seguito del finanziamento statale ottenuto nell'ambito del Piano nazionale di interventi strategici nel settore idrico (Pniissi), è stata infatti messa a gara l'opera di miglioramento e messa in sicurezza della diga sul torrente Drove a Cepparello, nel comune di Poggibonsi. L'argomento è stato recentemente al centro di un incontro istituzionale svoltosi in Comune tra la sindaca Susanna Cenni e i vertici di Acque, occasione di confronto sull'avanzamento dell'opera e prospettive dell'infrastruttura.