NBA Freestyle | Ragazzi io quando gioco a basket non faccio finta ci gioco per davvero | così Wembanyama ha rivoluzionato l’All Star Game
Victor Wembanyama ha attirato l’attenzione durante l’All Star Game, affermando di non fingere mai quando gioca a basket, ma di giocare davvero. La sua presenza ha portato freschezza e un nuovo stile alla partita, lasciando il pubblico senza parole. Con le sue mosse rapide e la sua altezza imponente, ha cambiato il modo di interpretare l’evento. La sua partecipazione ha suscitato entusiasmo tra i tifosi, che ora guardano con occhi nuovi l’attuale spettacolo della NBA. La sua influenza si fa sentire anche fuori dal campo.
All Star Game niente male. L’All Star Game non potrà mai più avere lo stesso fascino che aveva fino a più o meno i primi anni del 2000. Bisogna mettersi il cuore in pace, smettere di fare i nostalgici. E non solo perché ci sono state tante, troppe, edizioni imbarazzanti in quanto a spettacolo e voglia di competere che ne hanno minato la reputazione. Sì, c’entra, ma non è il solo elemento. È cambiato lo scenario, è cambiato l’universo. Negli anni ’90, per dire, era l’unica vetrina vera che avevano certi giocatori per farsi vedere al mondo, per varcare i confini degli USA. Ma era anche una delle rare occasioni che avevano gli appassionati per ammirare cose “mai viste”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
