Il Comune distribuisce oltre 2mila borracce agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado

Il Comune di Riccione ha iniziato a distribuire oltre 2.000 borracce termiche in acciaio con il logo comunale agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Questa mattina l’assessore all’Ambiente, accompagnato dalla vicesindaca e assessora ai Servizi educativi, ha dato il via alla consegna delle borracce, che saranno fornite agli studenti delle scuole del territorio.

“Un mare d’acqua”: il progetto che punta a ridurre l’impatto ambientale e l’utilizzo della plastica monouso e promuovere comportamenti più sostenibili tra le nuove generazioni La distribuzione è cominciata simbolicamente dalla scuola primaria di viale Capri e dalla scuola secondaria di primo grado di viale Einaudi dove l’assessore e la vicesindaca sono stati accolti dai dirigenti scolastici degli Istituti comprensivi 1 e 2 Nicola Tontini e Benedetta Bernardi. La consegna proseguirà nei prossimi giorni in tutte le classi coinvolte dove saranno consegnate oltre 2mila borracce. Un intervento che punta non solo a ridurre l’impatto ambientale e l’utilizzo della plastica monouso, ma anche a rafforzare l’educazione ambientale all’interno delle scuole e promuovere comportamenti più sostenibili tra le nuove generazioni. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

