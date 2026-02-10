L’Intelligenza Artificiale è una spalla emotiva per il 26% degli studenti delle scuole secondarie

Una nuova ricerca rivela che il 26% degli studenti delle scuole secondarie italiane usa l’Intelligenza Artificiale come una spalla emotiva. Non si tratta più solo di aiuto nello studio, ma di un modo per trovare conforto e ascolto. Per molti adolescenti, i chatbot sono diventati uno spazio in cui confidarsi, spesso preferito alle relazioni di persona.

L’Intelligenza Artificiale non è più soltanto uno strumento di supporto allo studio. Per una quota crescente di adolescenti italiani, i chatbot rappresentano anche uno spazio di ascolto personale, alternativo, e in alcuni casi preferibile, alle relazioni in presenza. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

L’adozione sempre più diffusa dell’intelligenza artificiale nel mondo accademico e scientifico solleva preoccupazioni riguardo al rischio di indebolire il pensiero critico, fondamentale per l’innovazione e la crescita.

I robot umanoidi, lo spot con l’intelligenza artificiale, le auto a l'idrogeno. Francesco Calcara: «Anche tutto questo è Hyundai»Il marchio coreano conosciuto per la Tucson, la i10 e la Kona fa parte di un gruppo che opera in settori molto diversi, ad alto impatto tecnologico. E le auto? «Nel 2027 arrivano 5 nuovi modelli». L'i ... corriere.it

Overwatch non avrà contenuti creati con l'intelligenza artificiale, almeno per oraBlizzard è intervenuta sull'argomento IA, affermando che Overwatch non avrà contenuti generati con queste nuove tecnologie, almeno per ora. multiplayer.it

StefanIA Neanche con l’intelligenza artificiale riuscite a batterla. Lo avete visto quell'ultimo, decisivo controllo con cui ha messo al sicuro il bronzo NON METTETEVI CONTRO STEFY CONSTANTINI #ItaliaTeam FISG - Federazione Italiana Sport del Gh - facebook.com facebook

Pubblicare sul proprio sito delle foto taroccate con l’intelligenza artificiale insieme al Capo dello Stato e al Papa è un fatto grave. Ancora più grave è considerarlo normale. Questo è esattamente ciò che ha fatto Marcello Minenna, ex capo dell’Agenzia delle Do x.com