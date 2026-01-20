Il musical scolastico di Disney Channel, diretto da Kenny Ortega, debutta il 20 gennaio 2006. Ora, a 20 anni dalla prima trasmissione, è interessante osservare come siano cambiati i protagonisti nel tempo. In questo articolo, ripercorreremo la carriera del cast originale, analizzando le tappe più significative del loro percorso professionale e personale.

Sono trascorsi vent’anni dal 20 gennaio 2006, giorno in cui High School Musical fu trasmesso per la prima volta negli Stati Uniti su Disney Channel. Diretto da Kenny Ortega e vincitore di tre Teen Choice Awards, il film è diventato un vero cult del genere adolescenziale, dando vita a una saga con due sequel e, più recentemente, a una serie televisiva. Ambientato alla East High School di Albuquerque, Nuovo Messico, il cast era composto principalmente da giovani attori ventenni come Zac Efron, Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, Corbin Bleu e Lucas Grabeel. Ecco come sono cambiate le loro vite e carriere nel corso degli ultimi due decenni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - High School Musical compie 20 anni: il cast ieri e oggi

High School Musical 20 anni dopo, gli attori oggiVenticinque anni dopo l'uscita di High School Musical, gli attori principali sono impegnati in diversi percorsi.

High School Musical, l'ex star del franchise Matt Prokop arrestato per possesso di materiale pedopornograficoL'ex attore di High School Musical, Matt Prokop, è stato arrestato con l'accusa di possesso di materiale pedopornografico.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

High School Musical (FILM TV) 2006 - High School Musical è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 30 Settembre 2006; la data di uscita originale è: 20 Gennaio ... movieplayer.it

High School Musical 3 - High School Musical 3, film diretto da Kenny Ortega, continua a seguire le avventure scolastiche dei ragazzi della East High School. comingsoon.it

Heathers The Musical Italia - High School Edition - facebook.com facebook

Back to (high) school! Grazie all’Istituto Luigi Einaudi di Roma, istituto superiore a indirizzo tecnico-professionale, per avermi invitata. Ci vediamo a febbraio #schooltour x.com